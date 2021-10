Milan, Costacurta: ‘Le assenze di Kessié e Theo Hernandez hanno pesato’

Alessandro Costacurta, ex rossonero, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Alessandro Costacurta ha parlato della sconfitta del Milan contro il Porto. Queste le parole dell'ex difensore rossonero. "Credo che diverse assenze come quella di Kessié o di Theo al Milan stasera abbiano pesato. È incredibile come il Porto abbia pressato e giocato, è una squadra esperta, aggressiva e molto solida. Le assenze per i rossoneri hanno fatto la differenza".