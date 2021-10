Milan, Costacurta: “Ibrahimovic? Meglio qualche gara in meno, ma al top”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco cosa ha detto

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Costacurta ha parlato anche del momento che sta attraversando la squadra di Pioli: "I rossoneri non mi sorprendono: giù il cappello per questo straordinario avvio di campionato. Negli occhi, però, ho anche le deludenti trasferte di Champions. Questo Milan può bastare in Italia, ma non in Europa. Almeno per ora".