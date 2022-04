Milan, Costacurta: “Giroud ha segnato gol decisivi, ma preferisco Ibra”

Olivier Giroud è stato decisivo per il Milan con i suoi gol, ma Alessandro 'Billy' Costacurta non ha dubbi: preferisce Zlatan Ibrahimovic

"Fossi in lui non smetterei, per il semplice fatto che quando è stato bene e ha giocato è sempre stato importante. Anche più Giroud che pure ha segnato gol decisivi ed è stato giustamente esaltato per questo. Ma io preferisco Zlatan e penso che possa dare ancora molto, ovviamente senza giocarle tutte o nemmeno tantissime". Dall'Inghilterra: Elliott sta per vendere il Milan. Accordo vicino, le ultime news