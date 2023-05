Milan, Costacurta: “Deluso dalle riserve. De Ketelaere…”

Billy Costacurta, ex difensore del Milan e ora opinionista per Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando proprio dei rossoneri a tutto tondo. Ecco un estratto delle sue parole. L'ex calciatore, interrogato su chi fosse la delusione maggiore della stagione del Milan ha risposto in questo modo: «Il rendimento delle riserve». Continuando, ha speso parole anche per Charles De Ketelaere: «In un altro ambiente ha fatto davvero bene e per me è un buon giocatore. Sembra spaventato ma io vedo un margine».