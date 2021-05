Milan, Costacurta: “Cambio al 4-4-2? Pioli vuole stuzzicare i suoi ragazzi”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato del possibile cambio di modulo dei rossoneri in vista del match contro la Juventus

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato del possibile cambio di modulo dei rossoneri in vista del match contro la Juventus. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Sky Sport': "Il Milan arriva da una partita vinta non convincente. Pioli vuole stuzzicare, incentivare, dare una nuova sfida a questi ragazzi per stimolarli. Credo che il Milan abbia bisogno in questo modo di una piccola scossa. Calhanoglu largo a sinistra? Da quella parte c'è Cuadrado, mi convince poco. Poi c'è Pioli che è un allenatore che sorprende e che sorprende molto positivamente". Domani Juventus-Milan: le dichiarazioni di mister Pioli alla vigilia del match >>>