Conte sulla lotta scudetto: “Noi dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi”

Antonio Conte ha parlato della lotta scudetto, sottolineando come la corsa per il titolo rimane ancora aperta, con il Milan ancora dentro

Antonio Conte , nel post partita a SportMediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio , ha fatto il punto sulla lotta scudetto, sottolineando come la corsa per il titolo resti ancora aperta. Nonostante l’eliminazione dalla competizione, il tecnico del Napoli ha messo in evidenza la competitività del campionato e la forza delle squadre contendenti, tra cui il Milan , che continua a essere un avversario temibile nella corsa al primo posto. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Noi dobbiamo lavorare e pensare soltanto a noi stessi, si dice che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Andiamo avanti per la nostra strada, lasciamo agli altri le considerazioni. Dobbiamo continuare a costruire, le scorciatoie nella vita non esistono".