Milan, Condò: “Troppo entusiasmo per l’arrivo di Ibrahimovic”

Il giornalista Paolo Condò , ospite come di consueto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell'eliminazione del Milan dall'Europa League. Condò ha parlato dei grandi big della nostra Serie A come Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo . Ecco cosa ha detto: "Eliminazione delle squadre italiane dalle coppe? Ci sono una serie di concause, non possiamo trovarne una soltanto che spiega tutto".

Quello che io farei immediatamente è investire sui giovani - ha spiego il giornalista -, abbiamo avuto una reazione troppo entusiasta per l'arrivo di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo o Ribery, campioni enormi ma che vengono in Italia a concludere il loro percorso. Mentre in tutte le squadre che sono ora ai quarti ci sono 2-3 ragazzini che corrono come dannati e garantiscono crescita. Io farei un virtuale embargo sull'acquisizione di calciatori anziani e imporrei l'utilizzo dei giovani: legislativamente non è possibile, siamo in un mercato libero, ma sarebbe da imporre come modus operandi. Sono stanco di vedere Haaland, Foden o Joao Felix emergere da altre parti". Il Milan intanto è uscito ingiustamente dall'Europa League: il club preferisce non commentare, ma gli arbitri...