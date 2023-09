Milan, Condò: “Il tacco di Leao? Se non ti riesci fai la figura del pirla”

Il Milan ha pareggiato per 0-0 contro il Newcastle . I rossoneri hanno giocato molto bene, ma non sono riusciti a segnare il gol valevole per i tre punti nel girone. Nel mirino Rafael Leao , autore di una partita sottotono e di un colpo di tacco in area di rigore che fa discutere. Ne ha parlato anche Paolo Condò , negli studi di Sky Sport 24. Ecco le sue parole.

"È stata naturalmente l'occasione più clamorosa, quella nella quale tutti erano già in piedi per esultare. Leao è fortissimo, nessuno dubita di questo, però questo è stato il tocco dell’artista che ritiene banale una semplice firma leggibile e vuole fare un ghirigoro. Se ti riesce fai venire giù lo stadio dall’entusiasmo. Se non ti riesce… Fai un po’ la figura del pirla. È il rischio che si prende chi ritiene banale tirare in porta e basta". LEGGI ANCHE: Milan, Leao chi sei? A 24 anni serve svoltare per i rossoneri