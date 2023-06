Milan, Condò su Thuram: “Buon giocatore, ma non un fuoriclasse”

Il Milan e Inter si sfidano per Marcus Thuram. Sono di oggi le ultime news sull'inserimento dei nerazzurri sulla punta in scadenza di contratto. I due club potrebbero rivaleggiare anche per Davide Frattesi in un calciomercato che potrebbe essere caratterizzato proprio dal derby di Milano. Paolo Condò, opinionista e noto giornalista, ha parlato proprio dell'attaccante francese. Ecco le sue parole negli studi di Sky Sport.