Milan, Condò: ”Contro il Napoli mancheranno i migliori attaccanti di entrambe”

Paolo Condò, celebre giornalista, ha parlato del big match tra Milan e Napoli al quale non parteciperanno Leao e Osimhen.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport 24 , Paolo Condò ha parlato del Milan in seguito alla vittoria dei rossoneri contro la Sampdoria . In particolare, il giornalista si è soffermato sulle assenze di Leao e Osimhen nel big match di settimana prossima che si giocherà a San Siro tra il Diavolo e il Napoli . Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni.

"Il Milan non ha pagato l'espulsione di Leao. Però il portoghese non ci sarà domenica prossima contro il Napoli che invece dovrà fare a meno di Osimhen. Milan-Napoli si giocherà quindi senza i due attaccanti più importanti delle due squadre". Milan, Origi vola in Belgio: ecco il motivo del suo viaggio