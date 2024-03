Milan, Condò: “Ibrahimovic elemento chiave nello spogliatoio, è come…”

Condò ha detto: "Ibra è un elemento chiave nello spogliatoio del Milan, è quasi come un super direttore sportivo, sarà l'uomo che deciderà in maniera decisiva il futuro di giocatori e allenatori, oltre anche a Cardinale chiaramente. Lo svedese è un consulente tecnico e ambientale, è molto prezioso nel mondo Milan: vedremo a fine stagione quali saranno le scelte che verranno prese". LEGGI ANCHE: Milan, Gabbia un muro. In difesa tornano Tomori e Kalulu. Pioli che farai?