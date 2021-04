Milan, Condò: “Ecco quanti punti servono per la Champions” | News

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan e della lotta Champions

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Condò ha parlato della lotta Champions di queste ultime nove giornate: "Pioli ha parlato di ottanta punti per la sicurezza. Negli ultimi sette campionati la quinta ha fatto 70, 68, 72, 70, 64, 63, 60. Sarebbe già qualificato, bisogna dire che il quarto posto vale da tre anni, quindi probabilmente nelle fasi finali non c'era sprinta, però secondo me con quindici/diciotto punti secondo me il Milan può stare tranquillo. Non ne servono ottanta. Deve fare nove punti nelle prossime tre partite, sono alla portata. Se li facesse sarebbe messo molto bene". Oggi intanto c'è Parma-Milan. Ecco la probabile formazione rossonera.