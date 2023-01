Milan, Condò su De Ketelaere: “Con la Lazio non mi è dispiaciuto”

Tra coloro che hanno deluso maggiormente nel corso della prima parte di campionato in casa Milan spicca Charles De Ketelaere . In merito al momento che sta vivendo il belga è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il noto giornalista Paolo Condò , che lo ha difeso, dicendo di averlo visto bene con la Lazio. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Paolo Condò su Charles De Ketelaere

"Il Milan deve liberare De Ketelaere dalla schiavitù di dover giocare una grande partita per garantirsi il posto in quella successiva. Contro la Lazio è stato giudicato troppo negativamente, non mi è dispiaciuto il modo in cui è entrato. Si trova sempre a dover scalare una parete liscia. Il Milan ha fatto un grande investimento su di lui, non lo critico e lo aspetto ancora. Non mi sembra che Brahim Diaz o gli altri giocatori nelle altre posizioni stiano giocando bene". Milan, l'idea sull'arrivo di Allan Saint-Maximin >>>