Milan, Condò: “Alcuni giocatori cresciuti clamorosamente grazie a Pioli”

Il noto opinionista Paolo Condò ha parlato del miglioramento di alcuni singoli del Milan, da Sandro Tonali a Rafael Leao. Le dichiarazioni. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Repubblica': "Non solo Maignan è un ottimo rimpiazzo di Donnarumma, ma Pioli sta facendo emergere alcuni giocatori clamorosamente migliorati rispetto a pochi mesi fa: Tonali, Diaz e Leao sono i più evidenti, ma è salito di livello pure Rebic, prezioso fin qui per ammortizzare l’unica scelta sulla quale restiamo perplessi, il doppio centravanti anziano". Le Top News di oggi: Donnarumma ritorna sul Milan, paragone illustre di Rebic per Tonali