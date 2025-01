Milan, cosa deve fare Conceicao? Il parere di Sacchi e un monito al club

Arrigo Sacchi , storico ex allenatore del Milan , è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', parlando del nuovo arrivo in panchina, ovvero Sergio Conceicao . Cosa deve fare il portoghese? Sacchi risponde: "Conoscere il materiale umano che ha a disposizione. E badate parlo di materiale umano e non materiale tecnico. Sergio, prima di tutto, deve rendersi conto degli uomini con cui avrà a che fare . Dovrà capire se sono affidabili o meno. Io mi auguro che lo siano. E dovrà stimolare chi finora non ha avuto un rendimento all’altezza delle aspettative".

Milan, Sacchi avverte: "Conceicao? Se dovesse andare male anche lui..."

"Leao e Theo Hernandez? I primi nomi che mi vengono in mente sono quelli, ma nel gruppo del Milan ci sono diversi giocatori che non hanno reso al massimo. Sergio è un uomo che ha idee chiare e sono certo che queste idee le spiegherà per bene a tutti: toccherà poi ai giocatori farle proprie. Qui bisogna essere onesti: se dovesse andare male anche Conceicao, che cosa facciamo, mandiamo via pure lui? Non sarà mica sempre colpa degli allenatori se i risultati non arrivano, no?".LEGGI ANCHE: Milan, c'è voglia di cambiare? Tanta curiosità per Conceicao, ma attenti a...