Milan, Pastore: “Conceicao può fare bene. Giocatori? Alibi finiti”

Sui giocatori rossoneri

"Ci si affida anche alla responsabilità dei giocatori, che non si sono proprio distinti in questi mesi per responsabilità, e questo esonero parla anche a loro. Perché adesso gli alibi sono finiti: perché Theo Hernandez, Leao, Tomori e tutti gli altri, che più o meno hanno storto il naso in questi mesi, non hanno più alibi e questo è un vantaggio anche per Conceicao che può usare un po' più il bastone, anche in questi giorni per segnare in maniera più netta il cambio di gestione. Poi se questo funzionerà è tutto da vedere. Io penso che sia un allenatore molto adatto al calcio italiano. Era uno che è stato vicino al Napoli due volte, poi De Laurentiis ha fatto altre scelte. Ha un modo di pensare calcio adatto alla Serie A. Fonseca quante volte ha lamentato 'Eh in Italia...purtroppo...'". [R]