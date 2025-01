Conceicao: “Dobbiamo essere competitivi. Pulisic? E’ in gruppo, Leao invece…”

“Dobbiamo essere competitivi, organizzati, capire che cosa possiamo fare alla Juve a livello strategico. Dobbiamo essere una squadra che lavora tanto, aggressiva, pensare a quello che abbiamo fatto, lavorato, abbiamo cercato di essere precisi su certi aspetti che per me sono fondamentali per la partita. Dobbiamo anche cercare di lavorare con gli infortuni, non bisogna trovare queste scuse, bisogna guardare avanti e tenere gli occhi sulla Juve e cercare di batterla, è quello che facciamo”

Sugli infortuni: “Fino all’ultimo sarà difficile dire qualcosa, perché ogni ora, minuto che passa, è importante per loro, Christian (Pulisic) è rientrato in gruppo, Leao ancora no, sarà più difficile. Musah è ancora in dubbio, vediamo… Vediamo come stanno loro, anche se sono disponibili, Leao no, impossibile, ma gli altri sono disponibili. Ovviamente c’è il dubbio legato al giocare 90 minuti, ma questa è una decisione che devo fare io “