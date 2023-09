Milan, Compagnoni: “Questo tiro al bersaglio su Pioli lo trovo fuori luogo”

Le parole di Maurizio Compagnoni su Stefano Pioli

"Dobbiamo distinguere: se si tratta di una semplice critica, ci sta. Non esiste un allenatore esente da critiche. Se invece la critica vuole far sembrare Pioli inadeguato per essere l'allenatore del Milan non sono assolutamente d'accordo perché il percorso è stato importante, molto positivo e i risultati raggiunti sono ottimi. Secondo me, al di là di qualche perplessità sulle scelte di mercato, per me chi più che meno sono tutti bravi, ma sulle strategie non ci ho visto chiarissimo. Il Milan sconta un problema che capisco ferisce i tifosi rossoneri: c'è un problema psicologico quando affronta l'Inter. In questa partita c'è proprio un blocco. Capita nel calcio che per un periodo vai nel panico, ti viene il braccino… Accade in tutti gli sport. Capisco che 5 derby persi sono tanti, e pure persi in modo netto. Però nel complesso il Milan è tornato stabilmente in Champions, l'anno scorso ha fatto addirittura la Semifinale… Questo tiro al bersaglio su Pioli lo trovo assolutamente fuori luogo".