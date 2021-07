Milan, Compagnoni: “Giroud? Fondamentale averlo, sposta gli equilibri”

Il noto commentatore Maurizio Compagnoni ha parlato dell'arrivo vicinissimo di Olivier Giroud al Milan. Questo il pensiero sul francese

Il noto commentatore Maurizio Compagnoni ha parlato dell'arrivo vicinissimo di Olivier Giroud al Milan. Questo il pensiero sul francese dagli studi di 'Sky Sport': "Con Ibra potrà giocare in corso di partita, in alcune situazioni d'emergenza quando il Milan avrà bisogno di segnare. Il Milan ha fortemente bisogno di un giocatore come Giroud. Ibrahimovic ha dimostrato di poter essere ancora protagonista, ma quante partite potrà giocare? Avere uno come Giroud è fondamentale, ti sposta molto gli equilibri. L'anno scorso Rebic e Leao non sapevano neanche da dove si comincia a far la punta, al di là del valore individuale". Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.