Milan, Colonnese: “Ilicic sarebbe un ottimo acquisto. Su Giroud…”

Ciccio Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, di Ilicic e Giroud

Ciccio Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, di Josip Ilicic ed Olivier Giroud. Attestato di stima nei confronti dello sloveno dell'Atalanta, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Grande giocatore e talento, sarebbe un ottimo acquisto. Perso uno di talento come Calhanoglu, ne prenderebbe un altro con caratteristiche diverse ma ottimo. Non ha fatto bene l’ultimo anno, ma migliorerà. È un grande giocatore che ha bisogno di nuovi stimoli. Lui ha giocato sempre col 4-2-3-1. Potrebbe giocare sulla fascia o dietro la punta".