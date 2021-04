Milan, Colombo sul gol al Bodø/Glimt: “Dovevo rispondere con i fatti”

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito alla Cremonese, ha parlato del gol contro il Bodø/Glimt nei preliminari di Europa League

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito alla Cremonese, ha parlato del gol contro il Bodø/Glimt nei preliminari di Europa League. Queste le sue sensazioni spiegate ai microfoni di 'Goal.com': "Quella rete ha avuto un sapore specialissimo perché noi attaccanti viviamo per il goal. Dovevo farmi trovar pronto in quella situazione perché c'era stata poche ore prima la notizia della positività di Ibrahimovic, dovevo rispondere con i fatti e ho cercato di immagazzinare tutta la voglia, tutta la forza che avevo e per fortuna è andata bene".