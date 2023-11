Milan, Ghisoni: “Ho visto molto male Jovic. Eppure c’era Colombo…”

Paolo Ghisoni ha parlato del Milan e in particolare della situazione degli attaccanti in rossonero. Le sue parole anche su Jovic e Colombo

Il Milan, in questa stagione, sta faticando a trovare una valida alternativa lì in avanti a Olivier Giroud. Per questo i rossoneri potrebbero pesantemente intervenire nel ruolo durante le prossime sessione di mercato. Durante la puntata di Maracanà, in onda ogni pomeriggio su TMW Radio, il direttore de La Giovane ItaliaPaolo Ghisoni ha parlato del Milan e in particolare della situazione degli attaccanti in rossonero. Le sue parole anche su Jovic e Colombo.