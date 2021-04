Milan, Colombo: “Esordio? Il giusto premio per i tanti sacrifici. Che emozione!”

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla Cremonese, ha parlato del suo esordio con la maglia rossonera

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla Cremonese, ha parlato del suo esordio con la maglia rossonera. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Goal.com': "Non mi ricordo cosa mi ha detto Pioli, in quelle situazioni prevale l'emozione. Di solito quando si fanno gli esordi si tende sempre a entrare un po' spensierati, personalmente mi sono passate davanti tante immagini in quel momento, le immagini di tutto il mio percorso nel settore giovanile, di tutti gli sforzi e sacrifici che ho fatto durante gli anni. E' stato veramente un grande premio personale, lo possiamo definire così". Intanto Milek lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa