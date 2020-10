Milan, Collovati: “Pioli, pensa allo Scudetto. Ecco cosa serve sul mercato”

Milan, le dichiarazioni di Collovati sui rossoneri di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fulvio Collovati, ex difensore rossonero tra il 1976 ed il 1982, ha rilasciato un’interessante intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrale anche di Inter e Nazionale Italiana alla ‘rosea‘.

Collovati sul momento del Milan

“Che il Milan fosse una squadra in crescita lo sostengo da tempo. Il gruppo dipende da Zlatan Ibrahimović, inutile girarci intorno. Ma Stefano Pioli è stato bravissimo a creare omogeneità. Squadra corta, tutti si aiutano: i difensori non soffrono quasi mai situazioni di uno contro uno perché c’è sempre un centrocampista in supporto”.

Milan, il pensiero di Collovati su Ibrahimović

“Per lui non ci sono parole: fenomenale. Ma c’è un blocco di giocatori cresciuto in maniera esponenziale: Gigio Donnarumma, Franck Kessié, Hakan Çalhanoglu. La sua assenza peserà”.

Collovati sulle ambizioni stagionali del Milan

“Siamo all’inizio, vedremo quando la stanchezza si farà sentire e quando aumenteranno gli infortuni. La mia impressione è che rispetto a squadre come Juventus, Inter e Napoli manchino alternative dello stesso livello dei titolari. Jens Petter Hauge, Diogo Dalot, Brahim Díaz: i tanti giovani di qualità sono ancora un punto di domanda”.

Calciomercato Milan: cosa manca alla squadra?

“Per me un centrale ed un vice-Ibra. Ma la società è attenta: se tra 6-7 gare il Milan sarà ancora in alto inizieranno a muoversi”.

Collovati sul Milan in Europa League

“Nelle coppe il Milan è la storia e l’Europa va rispettata. Ma fossi in Pioli farei un pensierino sullo Scudetto: in questo momento le altre big non sono costanti …”. QUESTO IL PENSIERO DI MISTER PIOLI SULL’EUROPA LEAGUE ROSSONERA >>>