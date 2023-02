Milan, Collovati: “La difesa a 3 di Pioli sta dando i suoi frutti”

Sulla vittoria del Milan sul Tottenham e quello che potrà dare : "Non lo so, ma questo nuovo assetto tattico di Pioli sta dando i suoi frutti. Dà più copertura e più possibilità a Theo Hernandez di esprimersi meglio in avanti. E' tutto il Milan che si è ritrovato come solidità. Ieri c'era il pericolo, sul piano del gioco il Tottenham ha fatto poco alla fine. C'è stata molta attenzione. Ci sono alcuni giocatori che devono ancora migliorare, vedi Leao e Tonali".

Sulla difesa a tre di Pioli: "I numeri per ora dicono di si. Se l'allenatore ritiene che debba farlo, lo farà. I numeri delle partite precedenti erano allarmanti, ha preso tanti gol. In due partite non ha preso gol, quindi credo continuerà così. Leao è a volte indolente, sicuramente migliorerà, ma non sarà mai un giocatore da area di rigore, non è nelle sue corde. Col Monza avremo la controprova della crescita. Non sarà semplice, perché è una bella squadra".