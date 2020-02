Milan, Collovati: “Ibrahimovic può essere considerato al pari di Maradona”

ULTIME NEWS MILAN – I paragoni, nel mondo del calcio, sono sempre abbastanza azzardati. Non sembra dello stesso parere Fulvio Collovati che, ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’, ha paragonato Zlatan Ibrahimovic ad una leggenda assoluta del calcio mondiale: “Ibrahimovic per come è decisivo può essere considerato al pari di Maradona. Lui è un grande individualista al servizio del collettivo. Sa trascinare i compagni come Mosè. E poi Ibrahimovic con il suo metro e 90 tiene impegnato i difensori avversari aprendo varchi per i compagni”. Intanto ecco le parole di una giornalista svedese sulla statua di Ibrahimovic da spostare a Milano, continua a leggere >>>

