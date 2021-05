Milan, Cerruti: ‘L’attaccante ideale per i rossoneri sarebbe Vlahovic’ | News

Le ultime notizie sul Milan. Alberto Cerruti ha detto il suo nome su chi possa completare il reparto offensivo dei rossoneri: Vlahovic

Alberto Cerruti, nota firma de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato ai microfoni di 'TMW News' del Milan e di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina accostato ai rossoneri. Queste le sue parole. "Non capisco perché ci sia stata questa fretta per rinnovare il contratto di Ibrahimovic mentre per altri come Donnarumma bisognava aspettare la fine del campionato per sapere se il Milan era o no in Champions. I numeri e i fatti dicono che Ibra ha giocato la metà delle partite del Milan. Non è più indispensabile. Il Milan deve cercare ora un titolare e l'ideale sarebbe Vlahovic che ha dimostrato di essere un gran cannoniere. Il serbo potrebbe ripetere quel che ha fatto Shevchenko che è arrivato a quell'età e poi ha vinto tutto. Per il Milan vale la pena fare un grosso sacrificio. Ma un attaccante solo non basta. L'Inter ha vinto lo scudetto con Lukaku, Lautaro, Sanchez e Pinamonti. Il Milan ha giocato tutto il campionato con un attaccante di ruolo, Ibra, a cui è stato aggiunto Mandzkuc che non è stato in grado di aiutare la squadra". Intanto il Milan rimette gli occhi su un terzino: le ultime.