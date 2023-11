Cerruti duro: “Milan, Colombo sarebbe servito più di Jovic e Okafor”

Le statistiche di Colombo in carriera: già 3 gol stagionali

Lorenzo Colombo con la maglia del Milan ha collezionato 11 presenze, totalizzando 292 minuti giocati e siglando una rete. Dopo i prestiti a Cremonese, Spal e Lecce, dove ha raggiunto nel totale 82 presenze tra Serie A, B e Coppa Italia, arricchite da 13 marcature, in questa stagione l'attaccante è in forza al Monza. Ceduto in prestito secco dal club di via Aldo Rossi, ha disputato ben 9 gare, contraddistinte da 3 gol e un assist.