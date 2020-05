Milan, Castillejo: “Voglio restare in questo club per molto tempo”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno offensivo, autore di un ottimo inizio di 2020 con la maglia del Milan, ha concesso un’intervista al giornale spagnolo AS: “Come sto passando la quarantena? Bene, sto facendo quello che posso da casa. Al giorno di allenamento alterniamo videochiamate e lavoro aerobico che ci inviano”.

Su come sta fisicamente: “In questo momento sono molto più stanco quando faccio lavoro di forza, segno del fatto che non ho visto il campo per molti giorni. Se il campionato riprenderà avremo bisogno di un po’ di tempo per prepararci”.

Sul Milan: “Ho sempre voluto trionfare qui, desidero restare in questo club molto tempo.La verità è che il 2020 è iniziato molto bene: ho giocato tutte le partite e ad un buon livello. Spero di proseguire così”.

Sul contagio dei Maldini: “Ne ho parlato con Daniel. Paolo stava peggio, ma hanno gestito bene la malattia e per fortuna sono già guariti. Quando il virus si avvicina in questo modo hai davvero paura”.

Sull’aver trovato spazio con Pioli: “Chi mi conosce sa quanto sono duro, ma oltre all’impressione estetica che posso dare per i tatuaggi o per i capelli, sono un ragazzo molto umile. Il primo anno è stato di adattamento, è difficile mostrare le proprie qualità in 15 minuti ogni due-tre settimane. Il cambiamento nasce quando ti mettono in campo a prescindere dagli schemi. Se c’è fiducia e ti fanno sentire importante, ti senti bene con te stesso”.

Su Ibrahimovic: “E’ un ragazzo molto umile (ride, ndr). E’ un ragazzo che va d’accordo con tutti i suoi compagni di squadra e fuori dal campo è molto simpatico. Durante gli allenamenti ti dà i consigli giusti. Con lui impari molto”.

Su Theo Hernandez: “In Spagna aveva dimostrato il suo potenziale all’Alaves, ma trovare spazio al Real Madrid non è facile. Ogni giocatore ha bisogno di sicurezza e di spazio. Theo Hernandez sta dimostrando tutto il suo talento al Milan”.

Sul momento più bello al Milan: "Il mio debutto. Non dimenticherò mai l'emozione dei primi minuti a San Siro .Quello stadio ti fa vedere cos'è il calcio, senti la storia. Lo auguro a ogni calciatori di viverlo qualche volta. Per me è una fortuna giocarci e spero di poter continuare a farlo".