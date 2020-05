Calciomercato Milan – Gotze dice no a Lazio e Roma. Gazidis in corsa

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Gotze, come ormai tutti sanno, andrà in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund al termine della stagione.Il calciatore, che piace a diversi club tra cui Lazio e Roma, ha cambiato recentemente procuratore proprio per facilitare il suo trasferimento altrove, anche se al momento il futuro del tedesco rappresenta un enigma.

Secondo quanto viene riportato dalla Bild, Gotze avrebbe già rifiutato le proposte di Roma e Lazio. Il calciatore non è rimasto soddisfatto dall’offerta economica da parte dei due club capitolini, ma il Milan invece resterebbe ancora in corsa. Un eventuale arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera, infatti, potrebbe essere decisivo per l’arrivo di Gotze, che comunque dà per certo chiusa la sua esperienza al Borussia Dortmund e in Bundesliga.

Il Milan studia il da farsi. Di certo Gotze al momento guadagna quasi 8 milioni compresi i bonus, cifra che la dirigenza rossonera ovviamente non ha nessuna voglia e possibilità di garantire, soprattutto in questi tempi. Come sempre in questi casi sarà decisiva la volontà del calciatore, che dovrà decidere se affrontare una nuova esperienza stimolante, guadagnando di meno, oppure scegliere di andare nel club che gli offre di più dal punto di vista economico. Gazidis attende alla finestra in attesa di sviluppi. Intanto ci sono delle novità importanti sul futuro di Tonali, continua a leggere >>>