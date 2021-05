Milan, Castillejo: “Siamo compatti, vogliamo raggiungere la Champions”

Le ultime notizie sul Milan. Samu Castillejo, esterno rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv

Autore di una buona prova nella gara di ieri contro il Torino, Samu Castillejo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv il giorno dopo della grande vittoria sui granata per 7-0. Queste le parole dell'esterno spagnolo.

Sulla squadra: "Mettere il gruppo davanti alle individualità è una delle cose che mi piace. Se non siamo compatti, o una famiglia, è impossibile raggiungere gli obiettivi importanti. Quest’anno siamo un vero gruppo. Tutti i giocatori passano dei momenti alti e bassi durante la stagione. È impossibile fare bene per undici mesi. Quest’anno chi è subentrato ha portato qualcosa alla squadra. Ed è per questo che siamo vicini all’obiettivo".