Milan, Castillejo: “Pioli? E’ importante sentire la fiducia”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno offensivo, autore di un ottimo inizio di 2020 con la maglia del Milan, nell’intervista al giornale spagnolo AS, ha parlato di Stefano Pioli e di come gli abbia dato fiducia dal momento in cui è arrivato sulla panchina rossonera:

"Pioli? Chi mi conosce sa quanto sono duro, ma oltre all'impressione estetica che posso dare per i tatuaggi o per i capelli, sono un ragazzo molto umile. Il primo anno è stato di adattamento, è difficile mostrare le proprie qualità in 15 minuti ogni due-tre settimane. Il cambiamento nasce quando ti mettono in campo a prescindere dagli schemi. Se c'è fiducia e ti fanno sentire importante, ti senti bene con te stesso".