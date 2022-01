Milan, Cassano: “Tonali impressionante, contro Leao non si può giocare”

L'ex calciatore Antonio Cassano ha fatto i complimenti al Milan per la vittoria contro il Venezia. Queste le dichiarazioni

L'ex calciatore Antonio Cassano ha fatto i complimenti al Milan per la vittoria contro il Venezia. Queste le dichiarazioni nel su intervento all'interno della 'Bobo Tv': "Il Milan ha chiuso la partita dopo due minuti: il Venezia non mi è piaciuto, ma per merito del Milan che ha gestito i ritmi della partita a proprio piacimento. Tonali mi ha impressionato: giocare con Kessiè è facile, ma ora non c'è e sta facendo partite super con una continuità impressionante. Gabbia ha fatto una buona gara, Ibra ha fatto 8 gol in 12 presenze, Leao è ingiocabile: in questo momento contro di lui non si può giocare. Pioli sta facendo giocare la squadra in modo incredibile. Il Venezia tornerà nei bassifondi, a giocarsi la salvezza: ogni volta che l'ho visto non mi ha mai dato niente".