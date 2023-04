Milan, Cassano: “Napoli? C’è una cosa che mi fa sperare …”

Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato di Lecce-Napoli e dell'importanza della vittoria partenopea in vista di Milan-Napoli di Champions. Ecco le sue parole alla Bobo TV.

"Secondo me questa era la partita più importante del campionato, l’ha portata a casa e ha chiuso i giochi che non erano mai stati aperti. La cosa più bella è stata che sul 2-1, all’ultimo secondo, volevano andare a fare il terzo gol e si sono avvelenati. Questo mi fa ben sperare per loro soprattutto in Champions. Sono convinto che nelle due partite col Milan il Napoli sarà quello che abbiamo sempre visto". Per l'ex calciatore, quindi, la vittoria del Milan sul Napoli al Maradona, resta un passo falso dei partenopei, che potrebbero essere molto diversi nella prossima sfida a San Siro. Champions al Milan? Le statistiche dicono che ... >>>