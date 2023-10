Milan, Cassano su Leao: “Si specchia, ma solo in Italia. Non è Rui Costa”

In una nuova puntata della BoboTV, Antonio Cassano ha parlato della gara dell'altro giorno tra il Milan e la Lazio . Tema principale le giocate dei singoli e in particolare di Rafael Leao . Ecco le sue parole in risposta a quelle di Vieri .

"C’è sempre quel problema, Bobo. In Italia ti bastano due giocate e problema risolto. Ma il campionato italiano è farlocco, ci sono i giocatori che sono poca roba. Se tu mi fai due giocate di quel genere lì col Bayern Monaco, col Barcellona… Finché non vedo 15/20 partite in cui mi fa come faceva Kakà, Ronaldinho, Rui Costa… Con continuità, con difensori forti, fenomenali. In Italia lui si specchia, sorride, poi inciampa… È troppo veloce, è forte fisicamente, ma a me non sposta di un millimetro. Perché dobbiamo analizzare il Milan e lo continuo a dire: non è né carne né pesce perché un giocatore di certo livello va in determinati stadi e fa la differenza".