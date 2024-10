Antonio Cassano , ex attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'YouTube', esaltando in particolare alcuni giocatori del Milan . Ecco, le sue parole.

Milan, Cassano: "Gabbia ricorda Albiol. Morata miglior acquisto in Serie A"

Su Milan – Lecce: “Fino al quarantesimo minuto il Milan non mi è piaciuto. Molto meglio il Lecce, i rossoneri non riuscivano ad arrivare in porta. Gli ultimi cinque minuti del primo tempo hanno cambiato la partita. La punizione da cui il Milan ha sbloccato la gara era inesistente. Dopo il gol di Morata la partita è finita. Ma fino a quel momento il Milan non mi era piaciuto, per quanto non avesse rischiato niente”.