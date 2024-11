Cassano: “Grande stima per Fonseca, ma il Milan non ha né testa né coda”

Nel solito appuntamento con 'Viva El Football', programma sul calcio che va in onda su YouTube, Antonio Cassano , uno degli host con Adani e Ventola , ha parlato dei problemi in difesa del Milan, visti anche nell'ultima partita di Champions League contro lo Slovan Bratislava . Ecco il parere dell'ex calciatore.

Cassano: "Cosa manca a questo Milan? Ho stima di Fonseca, ma..."

"Io devo capire cosa gli manca come squadra. Lo Slovan Bratislava fa fatica a salvarsi in Serie B italiana, una squadra di pippe. Il Milan ha fatto fatica, se l'è complicata. Grande stima per Fonseca, ma il Milan non ha né testa né coda. Gli manca più di qualcosa, ma non riesco a capire cosa vuole fare". LEGGI ANCHE: Milan-Empoli, probabili formazioni: due ritorni importanti. E Musah...