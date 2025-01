Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'arrivo di Sergio Conceicao al Milan

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'Twitch' e 'YouTube', insieme agli amici Lele Adani e Nicola Ventola, soffermandosi sul Milan tra l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceicao. A suo dire, a questo proposito, il lusitano potrebbe chiedere alla dirigenza l'arrivo di Mehdi Taremi, che ha già allenato al Porto. Quanto all'ex Lille, lo ha ringraziato per la persona. Ecco, dunque, le sue parole in merito.