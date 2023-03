Milan, Carpani: “Nessun vincolo su La Maura per lo stadio”

"Al momento sull’area del lotto di San Siro non c’è né vincolo paesaggistico né vincolo culturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela da codice dei beni culturali ma lì al momento no. L’incontro è andato molto bene, un primo confronto col sindaco Sala su varie tematiche non solo sullo stadio. Mi ha segnalato alcune emergenze di vari progetti che al Comune stanno a cuore. Sullo stadio abbiamo fatto un primo punto della situazione, sia da un punto di vista normativoche da un punto di vista dei precedenti che sono stati già conclusi come ministero della Cultura. Ci siamo anche ripromessi di tenerci aggiornati anche perché avete visto che ci sono diverse soluzioni alternative in evoluzione. Il vincolo storico-relazionale era già stato escluso nel 2020". Milan, il bilancio sorride: numeri importanti >>>