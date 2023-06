Milan, Caressa. “Thuram? È fisico, gioca in diverse posizioni”

"A me non dispiace Marcus Thuram. È fisico, gioca in diverse posizioni. Non è facile trovare tante prime punte, pensiamo alla Francia che gioca con Giroud, all'Inghilterra con Kane, alla Polonia con Lewandowski, alla Spagna che ha Joselu di 33 anni. In giro non c'è tantissimo come prime punte perché il calcio è andato molto sul possesso, quindi si creano tanti centrocampisti e pochi attaccanti centrali". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuova opportunità dalla Francia?