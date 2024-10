Fabio Caressa , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a sorpresa negli studi di 'Sky Sport', consigliando in modo particolare a Rafael Leao , attaccante esterno del Milan , uno psicologo. Il telecronista, infatti, ritiene che al portoghese serve un supporto, più che un mental coach, soprattutto perché qualcosa non va. E il segnale che gli ha fatto scattare questo pensiero sono i suoi classici sorrisi, che ora sarebbero diventati più tirati. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Caressa pizzica Leao: "È sopravvalutato". Poi la frase shock sullo psicologo

"Quando piove rischia sempre di diluviare e su Leao sta diluviando. Questi suoi sorrisi che erano un marchio di fabbrica quando era felice ora sono un po' tirati. Qualcosa non va. Penso due cose: una che forse l'abbiamo un po' sopravvalutato quando ci ha fatto vedere cose straordinarie e l'altra è che la testa ad oggi prevale sul corpo. Fossi nel Milan, non so se l'hanno già fatto, gli affiancherei uno psicologo dello sport più che un mental coach. Perché lo psicologo dello sport ti insegna a sviluppare la tua forze mentale e agonistica e di questo secondo me ha bisogno adesso Leao".