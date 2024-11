Milan, Caressa: “Leao può essere il vero crack. Se riprende fiducia …”

Fabio Caressa , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un post pubblicato sul proprio profilo 'Instagram', soffermandosi in particolare su Rafael Leao , attaccante del Milan , e sul possibile prosieguo della sua stagione. Il cronista di 'Sky Sport', infatti, ha fatto un contenuto con l'esperto di tattica Luca Diddi , che lo ha pungolato sul tema. A quel punto il romano ha spiegato come a suo dire il lusitano possa essere il vero crack dei rossoneri fino al termine della stagione, spingendosi a profetizzare una doppia cifra di gol. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Caressa profetizza: "Leao può andare in doppia cifra". Poi il grande elogio

"Secondo me Leao potrebbe essere il crack vero da qui a fine stagione, può segnare più di 10 gol da qui a fine stagione. Sicuramente va in doppia cifra quest'anno. Potrebbe trascinare una riscossa del Milan. Se il Milan riesce a trovare un po' di copertura e sfruttare davanti Leao ragazzi, Leao è uno che spacca in due le difese, non c'è niente da dire. Se riprende un po' di fiducia in se stesso non c'è dubbio che sia uno dei più forti attaccanti del campionato italiano".