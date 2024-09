Zazzaroni: “Le proprietà straniere non incidono Italia. Non sanno che…”

Intervenuto a Radio 24, Ivan Zazzaroni ha parlato dei club gestiti da proprietà americane e fra queste vi è anche il Milan : "Ancora mi chiedo perché siano venuti questi americani, dove sono gli investimenti in Italia? Non ce ne sono. Non conoscono la storia del club, le dinamiche del calcio italiano".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Le proprietà straniere in Italia non incidono in nulla nel nostro calcio, a livello di presenza in Lega e partecipazione, vivono in una realtà lontana e ogni tanto si presentano per parlare di stadio o per licenziare qualcuno".