Milan, senti Cardinale: “Vogliamo portare a Las Vegas un team di NBA”

Milan, Cardinale: "Progetto per il team NBA iniziato tre anni fa"

"Stiamo cercando di portare qui a Las Vegas un team di espansione NBA in collaborazione con LeBron James e Fenway Sports Group. Abbiamo iniziato questo progetto tre anni fa. Il prezzo di una squadra NBA tre anni fa era di 3 miliardi di dollari. Il prezzo oggi per un team di espansione NBA è compreso tra 5,5 e 6 miliardi di dollari. Non sono sicuro di poter far funzionare la cosa. Forse stiamo raggiungendo quel punto, e ciò potrebbe significare che, se vogliamo vedere una progressione lineare continua in queste valutazioni, forse è un diverso tipo di capitale che deve entrare. Forse mi sono evoluto e forse ora sto cedendo il testimone a un fondo patrimoniale sovrano o a un fornitore a basso costo del capitale. Potrebbe essere che siamo arrivati ​​a quel punto". LEGGI ANCHE: Milan, attento a De Ketelaere! Può essere davvero un pericolo?