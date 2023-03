Milan, Cardinale: “L’Inter sta pensando al suo futuro, noi al nostro”

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale si è espresso in merito alla condivisione dello stadio con l'Inter

Intervenuto ai microfoni del Financial Times, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista toccando tanti temi interessanti. Interrogato sulla condivisione dello stadio con l'Inter, il numero uno di RedBird ha dichiarato come i nerazzurri pensino al loro futuro come lui pensa al futuro del Diavolo. Di seguito le sue parole.