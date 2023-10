Ibrahimovic al Milan, Cardinale: “Leader e consigliere. Avremo vantaggi”

Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'ClassCNBC' dopo aver ricevuto il premio NIAF per la finanza nella scorsa notte negli Stati Uniti d'America . In merito alla possibilità che Zlatan Ibrahimovic faccia ritorno in rossonero con un ruolo dirigenziale, Cardinale ha risposto quanto segue.

"Zlatan è una leggenda. Lo sto conoscendo, mi piace molto, è un leader nato. Abbiamo bisogno di più leader intorno a noi. Amo le persone che eccellono e che sanno restituire quello che hanno ricevuto. Abbiamo una squadra giovane, credo che uno come Ibra potrebbe essere molto efficace sia come consigliere per me, sia come leader per tutta la squadra. Dipende da lui, ma ne stiamo parlando. Credo ci siano molti vantaggi per noi". Leggi qui l'intervista integrale di Cardinale >>>