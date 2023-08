Milan, Cardinale: “Mi congratulo con Pioli e i ragazzi per la prestazione”

«È stata una buona prima partita, per dare il via alla nuova stagione, in cui si è visto il potenziale della squadra per essere competitiva. La stagione è lunga, ma sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per l’ottima prestazione. Partiamo da qui». Cardinale, si legge, è atteso a Milano anche per la seconda di campionato, Milan-Torino di sabato sera, la prima a San Siro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, le ultime novità su un possibile obiettivo