Milan, Cardinale: “Farmi vedere allo stadio non cambia”

Intervenuto ai microfoni del Financial Times, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista toccando tanti temi interessanti. Interrogato sui motivi per cui non si presenta spesso allo stadio, il numero uno di RedBird ha dichiarato come la sua presenza non cambierebbe il suo lavoro, che è quello di portare le risorse per competere. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Gerry Cardinale sulla sua presenza allo stadio

"Non si tratta di me. "Personalized ownership" non ha senso per me. Se ognuno fa il suo lavoro avremo successo: ma tutti devono fare il proprio lavoro. Dobbiamo portare una team mentality. Sono al telefono ogni giorno con il mio managing team, mi sveglio con questo pensiero e mi addormento con questo pensiero. Farmi vedere non cambia, il mio compito è portare le risorse per competere. Nessuno è più competitivo di me, vorrei vincere Scudetto e Champions ogni anno, ma non possiamo controllare tutto ed è uno sforzo di gruppo, non solo mio". Milan, l'intervista completa di Gerry Cardinale >>>