Milan, Cardinale: “Voglio dare ai nostri tifosi un prodotto top”

Intervenuto ai microfoni del Financial Times, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista toccando tanti temi interessanti. Interrogato su quali siano le opportunità che al momento offre San Siro, il numero uno di RedBird ha risposto, aggiungendo come la sua volontà sia quella di offrire ai tifosi una struttura che sia al top. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Gerry Cardinale

"San Siro è stato costruito nel 1926 e ristrutturato nel corso degli anni. Voglio dire che vogliamo che il Milan e la Serie A tornino ai livelli top, dove io credo che meritino di stare, bisogna fare un debrief a 360 gradi. E per tornare al top c'è bisogno delle infrastrutture. Voglio dare ai nostri tifosi un prodotto al top. Vedremo se riusciremo a trovare la giusta opportunità. Deve però funzionare per i tifosi, per l'Amministrazione del Comune di Milano e per la Regione Lombardia, per la Serie A, oltre che per noi".