Bucciantini su Cardinale: “Doveva sentirsi milanista, ma…”

Nella mattinata di venerdì, il giornalista Marco Bucciantini è stato ospite negli studi di Sky Sport 24 , dove ha commentato il momento attuale del Milan . Bucciantini ha anche riflettuto sulla recente celebrazione dei 125 anni del club, ritenendo che i rossoneri non abbiano sfruttato appieno l’occasione per valorizzare al meglio una ricorrenza così significativa. Ecco le sue parole sul Milan :

"Il Milan si è condannato a vivere ogni partita delle prossime come decisiva, come suggestiva. Tutte buone per darsi un tracciato: paradossalmente il Milan in questo momento è attratto dai due poli: qualcosa che dimostra che la rotta è quella giusta ma anche qualcosa che dimostra che così non va. Il Milan sta vivendo questo eterno periodo dove la calamita tira da tutte e due le parti".